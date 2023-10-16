中秋節過後，隨著東北季風到來，時序也已經進入秋天，由於正值「免疫負債」巔峰時期，中醫師認為睡眠充足、運動才有本錢抵抗各式病毒，但由於今年秋天降溫速度快、又時常下雨，所以大幅減少戶外運動的機會，中醫師特別教授私房運動秘招「金剛蹲」，由於需大量使用股四頭肌，因此短短5分鐘的效果猶如跑步1公里，但因為較為費力，建議從5秒開始循序漸進。

根據《黃帝內經》記載，秋三月宜「早臥早起，與雞俱興」，也就是生活作息要規律，早睡能藏精氣、早起可清肺氣、收斂生機，藏精補精是最佳養肺方法。鄒瑋倫中醫師表示，秋天養生的首要原則就是「保護元氣」，如此才能有足夠的本錢對抗秋冬疾病。

「其實睡眠充足、運動就是最好的養生之道，但偏偏今年秋天冷得早、溫差較為明顯，所以不適合外出運動。」中醫師鄒瑋倫表示，有一位患者夏天時爆發心肌梗塞，治療好心臟問題後，便下定決心開始運動，在專家跟醫師的指導下，他從5月起持續每天運動，身體狀況也相當好，但最近天氣不佳，又擔心溫差引發心臟問題，所以苦惱無法外出運動。

「其實室內運動也不錯，可以利用彈力繩、瑜伽筒、跑步機等，或是跳一些有氧運動都很好。」鄒瑋倫透露自己最近常做一種名為「金剛蹲」或「羅漢蹲」的室內運動，由於需大量使用到股四頭肌，所以訓練5分鐘的效果，就猶如跑1公里一般，可強腰健體、促進新陳代謝，讓氣從足下往上升氣，手腳會感到相當暖和。

運動前一定要先暖身，可以拉拉筋骨，或是使用瑜伽筒伸展肌肉。「因為很費力，所以建議一開始先蹲5秒鐘就休息一下，反覆3~5次即可。」鄒瑋倫解釋，「金剛蹲」姿勢的正確性很重要，首先脊椎要永遠保持在正中間，身體不能歪斜，接著兩腿打開到肩膀兩倍寬，然後半蹲。

「此時大腿與小腿要成90度直角，也就是大腿要與地面平行，然後將雙手向上伸展，呼吸時提氣到脊椎、頭頂、手指間，最後踮起腳尖，保持靜止5秒鐘。」鄒瑋倫說，這款運動有助於穩定下肢，也能保護膝關節，同時可讓身體變得暖和，完成後也要記得收操，同樣伸展肌肉與筋骨，可以預防蘿蔔腿。

秋天養生可多喝梨子湯來潤肺，具有溫補作用。（圖／報系資料照）

除了運動，鄒瑋倫認為秋天首重生津止渴，「煮過的梨子具有潤肺的功效、梨子皮更含有豐富維生素；再加上一些龍眼肉安神、枸杞溫補，就是一道很棒的湯品。」建議準備半顆不去皮梨子切絲，5~8顆龍眼肉、枸杞約20公克，一起加入700~1000c.c.的水煮沸後，一天內喝完即可，就能滋潤肺氣。

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