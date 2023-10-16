「六和機械股份有限公司」是國內汽車零件製造廠龍頭，在台資本額高達30億元，而在六和工作超過30年的徐姓幹部（53歲）派駐大陸多年，8月底時於宿舍身亡，家屬指控六和不聞不問，董事長宗緒順雖曾在告別式前來上香，但卻「靈堂快閃」，僅停留約5分鐘就離開，遺孀心痛不已，希望公司能對至親的離世給個交代。

10月初上午，記者抵達徐姓幹部住家採訪，溫馨的客廳中擺放了多張徐家四口出遊的甜蜜合照，更有多面公司頒發的「功在六機」獎章，但昔日的驕傲如今卻成為家人心中最深的遺憾。

徐男遺孀哽咽表示，丈夫自退伍後就到六和服務，31年來兢兢業業、認真負責，從作業員開始努力，多年前被公司指派到中國打拚，並於2021年赴任天津高丘六和擔任廠長。丈夫手下管理上千名員工，公司要求他住在宿舍，等同每日都生活在高壓鍋中，即使下班也無法離開職場，除了白天開會，晚上還得處理各種公文，更有多次深夜還在處理公務，沒想到在今年8月傳出悲劇。

六和徐姓廠長8月底在宿舍猝死，其妻子和女兒至今仍難以接受，看著他的遺照心痛不已。（圖／方萬民攝）

「我老公早餐午餐沒吃都沒人發現，等到破門時，他的身體都已經僵硬了。」徐妻難過回憶，案發當天傍晚他們還在甜蜜視訊，規劃他返台後的旅遊行程，而丈夫結束一天工作後回到寢室，卻再也無法走出來。據了解，徐男於23日凌晨0時許在宿舍身亡，大陸法醫解剖後確認沒有外傷，研判是腦出血導致喪命，家屬接獲通知後立刻趕往奔喪，公司後續處理方式卻讓他們難以接受。

「董事長在我老公死後半個月才出現，沒有一句道歉和慰問，只說他的死與公司無關。」徐妻提到，他們29日帶著骨灰返台，當日便直接到玥詠會館舉行頭七儀式，董事長宗緒順卻直到9月8日才現身靈堂，且停留不到5分鐘就快閃離開，將所有的責任撇得一乾二淨。處理身後事宜時，六和機械一口咬定徐男的死是「他自己有病」，從頭到尾沒有一句慰問或道歉，公會、福委會和董事長合包5萬元的白包後就不聞不問，冷漠態度讓遺孀無比心寒。

「都還沒跟我爸說，我已經決定要結婚了。」徐男女兒含淚表示，父親長年在中國打拚，因為公務而犧牲了許多與家人相伴的時間，她自己也期望將終生大事的喜訊親口告訴父親，沒想到再見面時，最愛的爸爸竟成為冰冷遺體。

徐姓廠長從作業員開始一路努力，其公司曾頒發多面獎牌肯定，如今竟成為家人心中最深的痛。（圖／方萬民攝）

「如果可以，我真的只希望我先生回來。」徐妻表示，丈夫個性溫柔體貼，更曾多次感謝自己在台灣照顧一家老小，還規劃退休後2人要一同環遊世界，昔日的承諾言猶在耳，如今卻只剩公司一句又一句冰冷的推託，希望公司能給出交代，別讓丈夫白白離開。

六和機械回應表示，徐姓人員第一時間遭判定並非工傷，但家屬無法接受此結果而再次送件，目前中國公安仍在調查，結果約在11月底會出來。此外，除了5萬元的奠儀，公司還有額外的團保，將會再給予家屬約200萬元的賠償，由於家屬開出的價格公司難以接受，後續將交由法律調查，對於該負的責任公司絕對不逃避、不躲閃。

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