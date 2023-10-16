國內汽車零件製造廠龍頭「六和機械股份有限公司」驚傳老臣在宿舍猝死悲劇，而六和機械過往行事劣跡斑斑，曾多次因汙染環境、偷排廢水和違反勞基法遭開罰，GOOGLE評論上被昔日員工「洗版」，痛訴工作環境惡劣，更有人直言「快跑，別來」，市議員朱珍瑤則呼籲勞檢處前往稽查，徹底改善此公司的勞動環境。

據了解，六和機械於1971年成立，該公司隸屬於六和集團，與六和實業及九和汽車和福特六和汽車都是關係企業，業務範圍橫跨黑色金屬與有色金屬領域，專精各類金屬材料之成形工法，是國內汽車零件製造廠龍頭，其勞動環境卻備受爭議．

8月底，在六和服務超過31年的天津高丘六和徐姓廠長（53歲）於宿舍猝死，遺孀指控公司極盡推託、敷衍了事，董事長宗緒順更是5分鐘靈堂快閃，從頭到尾沒有一句慰問或道歉，公會、福委會和董事長在合包5萬元的白包後就不聞不問，徐男更不是首位「六和亡魂」。

六和機械遭控訴勞動環境惡劣，更多次因超時和未給付加班費遭開罰。（圖／翻攝江守智YOUTUBE、翻攝臉書，CTWANT合成）

「公司拿另外一位幹部舉例，很自豪地說這個死者一毛錢都沒拿到。」徐男遺孀表示，六和從頭到尾都咬死徐男「自己有病」，而六和有另外一位駐陸幹部下班後在自家住宅猝死，公司更以此為例，強調員工的死活與六和毫無關係，冷漠態度讓人難以接受。

記者調查發現六和有多次遭裁罰紀錄，2021年間四度因超時和未給付加班費遭開罰；2022年6月再度因延長工作時間超過法令限度而遭到懲處，更有憤怒的員工在GOOGLE地圖上留下負評，怒控勞動環境惡劣，要求職者「快跑，別來」，該公司在環保署的紀錄也同樣精彩。

根據「透明足跡」網站資料，該公司在2009年到2022年曾26次遭到懲處， 2019年就被罰8次，開罰理由包括粒狀污染物排放數值超標、公司車輛排放黑煙超過交通工具空氣污染物排放標準以及廢水汙染等，罰鍰則從30萬元到3000元不等。

徐姓廠長個性開朗和善，還曾承諾退休後要帶著妻子環遊世界，如今驟然離開留給家屬無限傷痛。（圖／方萬民攝）

市議員朱珍瑤表示，桃園市勞檢處人力長期不足，勞工環境問題常「雷聲大，雨點小」，開罰過後就無疾而終，始終沒有得到改善，要求勞檢處重新稽查六和，公開開罰和稽查記錄，並呼籲六和對徐男家屬道歉且給出交代。

六和機械回應表示，徐姓人員第一時間遭判定並非工傷，但家屬無法接受此結果而再次送件，目前中國公安仍在調查，結果約在11月底會出來。此外，除了5萬元的奠儀，公司還有額外的團保，將會再給予家屬約200萬元的賠償，由於家屬開出的價格公司難以接受，後續將交由法律調查，對於該負的責任公司絕對不逃避、不躲閃。

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