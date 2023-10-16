許茹芸本月7日剛結束《適合相愛的時辰》演唱會演出，當天她的父母以及韓籍老公Mr.Big都到場力挺，她更在演唱會上難得感性提到媽媽曾被診斷出帕金森氏症，但爸爸總是親力親為守護、照顧，一家人的好感情令人動容。連假期間，時報周刊CTWANT讀者在台北東門附近巧遇許茹芸與老公帶著爸爸外出，讀者形容許茹芸一路勾著爸爸的手，而Mr.Big則陪伴在一旁，一家人的背影看來相當溫馨。

先前演唱會上難得談到家人的許茹芸，在連假期間帶著爸爸外出。（圖／讀者提供）

10月9日下午，許茹芸和老公以及家人們出現在台北東門附近，許茹芸一身簡單的洋裝加上球鞋，老公Mr.Big則是白色上衣配短褲，兩人雖穿的輕鬆休閒，但身高相差30公分的他們站在一起，就有偶像劇般的最萌身高差。本刊讀者形容，一開始許茹芸自己陪在許爸爸的身邊，不見老公身影，過了一陣子Mr.Big才現身，許茹芸勾著許爸爸的手慢慢走，而高大的Mr. Big則是快了半步貼心地走在兩人前面看似在幫忙開路。

許茹芸才剛開完個人大型演唱會深獲好評。（圖／KKLIVE提供）

相隔4年再度舉辦大型個唱的許茹芸，難得在演唱會上提到許媽媽健康狀況，她透過親筆手提字的VCR表示，許媽媽15年前被診斷出帕金森氏症，這些年來她看到父親親力親為守護、照顧著母親的模樣，她感性地說：「有時候媽媽如果不吃藥的話，爸爸都會幫忙磨粉，加在食物裡讓她吃下去。」父親用盡心思只為了能讓母親定時吃藥、穩定病情，看著父母多年來互相依偎，她感到心疼卻又幸福。

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