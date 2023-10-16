導演錢人豪近期拍攝《蝴蝶大廈》及影集「孔雀魚」等不少膾炙人口好戲。日前在臉書發文暗指，現正上映中的某部電影，涉嫌抄襲他籌備多年的劇本《無法無天》，電影的故事大綱、主、配角人名及slogan都如出一轍，怒批「到底是誰給你這種膽子！？」而相關線索都指向阮經天主演的電影《周處除三害》。如今，該片導演黃精甫也發聲明回應了。

不過，對於黃精甫的聲明，錢人豪並不認同，錢人豪在臉書質疑對方：「身為電影人，1個創作者，在乎的不就是創意嗎，面對這種言論已經自有公評，我早就提醒當面對是是非非時，不該是再以幹話來混肴視聽，多說多錯。我以為我們這個圈子還有人情義理道德良知這件事。」

仍是不滿開嗆：「來，等你，不，你等我吧。【舉證之所在，敗訴之所在】不用在新聞媒體上打預防針，玩文字遊戲。剽竊就是剽竊！偷竊1次也是偷，現在反倒要受害者被小偷『高度接觸』才算被偷是嗎？」並強調自己絕對拿得出實質證據，「我只是要對方一個公開的道歉。周一會收到律師函」。

以上為黃精甫發布全文：

本人黃精甫，是電影「周處除三害」的導演及編劇。

有鑒於近日某些言論，提到「周處」抄襲一事，有鑑於此，身為始作俑者，想跟大家分享一下創作「周處」的心路歷程。

2010年，我拍了一部名為「復仇者之死」（原名罪與罰）的電影，有幸獲得第三十三屆莫斯科國際電影節的最佳文本哲學獎、及最佳導演奬。故事的靈感來自於真實的社會事件，講述一起「警局強暴」案，從而探討「善、惡」的命題。

從莫斯科回程途中，跟團員興致勃勃聊起下一部電影要拍什麼，說著說著，心𥚃萌生了「善、惡」三部曲的念頭。想要更深入的探討「善、惡」「人性」「宗教」。

第一次跟大家聊到「周處」是2011年的事，席上有陳（姓）男監製、錢（姓）女監製、及麥（姓）男演員。當中陳、錢監製給予了很多寶貴的意見，然而，當時的故事還沒有警察陳灰、及密醫張貴卿的角色。

時間到了 2012 年，我去大陸拍了一部動作片「惡戰」，返港做後期期間，再次跟曾（姓）監製提起「周處」的故事，席上還有幾位同業，並提議把故事設定在香港、韓國、日本三地拍攝，即是現在「周處」裡面的台北、台中、澎湖。

「惡戰」在 2014 年上映，同期，我開始著手一部12集的網劇，並於東京拍攝，前前後後花了五年的時間。

2019 年來到台灣，由林育賢導演引薦，認識到監製李烈及黃江豐。電影人聚會，總會聊到故事，侃侃而談，聊了好幾個故事，最後，大家覺得「周處」挺有意思，可以發展一下。

2020 年 8 月，我完成了「周處」的故事大綱，全篇 12 頁紙，當時的片名援用了我的喜好「罪與罰」，及後開始籌備的時候改名為「周處除三害」。

我想說的是⋯⋯「復仇者之死」已經奠定「善、惡」三部曲的基調，也包括今天大家所看到「周處除三害」當中的故事結構、人物設定、大開殺戒、斬妖除惡，以及最重要的「宗教」部分，這一切都與「復仇者之死」一脈相承。如果說「周處」有抄襲的嫌疑⋯⋯對，我承認抄襲了 2010 年的作品「復仇者之死」！未來的十年內，我會再抄襲一次，完滿「善、惡」三部曲的願想。

「復仇者之死」建議大家可以去參考一下，網路上隨便都找得到。

這十年間，我也偶爾在電影院或是平台看到有類似的描述。我只能慨嘆，在電影的世界裡，我的腦袋並不是獨一無二的，我想到的別人一定也會想到，這種故事每天都不知道有多少人會聊到，滿街都是，只是「誰先愛上誰」，誰都說不準。

最後，身為一個電影的創作者，深深體會到當中巨大的孤獨感和無力感，大家都背負著壓力如山大的現實去追夢。

我珍惜每一個在電影世界裡奮鬥的同路人。

共勉 加油

黃精甫

2023 年 10 月 14 日