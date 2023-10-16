China Bound ✈️🇨🇳



This November we will embark on our first-ever international tour to China, seeking to expand our reach in new territory and begin preparations for 2024!



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阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）將再度訪陸，而且這次是親自和大陸足球隊交鋒，美國大聯盟的邁阿密國際宣布將於11月5日訪陸對戰青島海牛，接著於8日對戰成都蓉城，兩支都是中超的球隊。宣傳主打的球星就是梅西，希望藉由梅西的號召力進一步提振東亞的足球票房，更多資訊將於未來數周公布。

邁阿密國際的商務拓展總監阿森錫（Xavi Asensi）說：「我們很興奮地持續打開海外市場，讓全世界更多球迷看見我們的球隊。」這是邁阿密國際成軍以來首度前往大陸踢友誼賽，預計把梅西、布斯奎斯（Sergio Busquets）、阿爾巴（Jordi Alba）、馬丁尼茲（Josef Martinez）等球星陣容全部帶上，青島青春足球場可容納5萬人，成都鳳凰體育場可容納6萬人，屆時將掀起另一波「梅西旋風」。

美國人幾乎不看足球，梅西的影響力足夠吸引球迷進場，甚至讓票價翻倍。曾經踢過美國大聯盟的瑞典名將伊布（Zlatan Ibrahimovic）最近也開玩笑說：「美國球迷又可以去足球場了，我離開的時候他們都跑回棒球場了。」

梅西的11月很忙碌，除了邁阿密國際的兩場海外友誼賽，他還要幫阿根廷踢世足資格賽（11月中旬與下旬）。梅西離開法甲轉到美國時並未獲得完整的休賽季休息，身體出現疲勞現象，由於邁阿密國際無緣季後賽，球團可能在例行賽最後兩輪讓梅西休兵或是減少上場。