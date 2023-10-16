《戲說台灣》女星陳蔓菲（舊名：李宇柔）與工程師老公婚後育有一子一女；2021年陳蔓菲曾因腸爆裂送急診，住院近十幾天才恢復，如今她再度傳出今年6月無預警中風，日前她也曝光最新健康狀況。

根據《三立新聞網》報導，陳蔓菲日前在私人臉書上寫下：「人⋯一定安好好照顧自己」接著透露自己是在6月時中風，當時在攝影棚肚子絞痛「忍著腹繳痛後忍痛錄完影再送往三總，三總無法處理，轉送新光」。

然而，曾經處理她我腸爆裂的主治醫生過來與她打招呼時，看著她覺得不太對勁，立即請人帶著她去檢查，才發現她是中風了；所幸醫師當時有即時發現，之後緊急開刀處理後，如今恢復良好，讓她坦言，自己真的很幸運，只是剃了光頭，目前一切正常。

事實上，2021年李宇柔曾傳出腸爆裂送急診，而當時她雖白血球指數飆高但卻沒有發燒的現象，原來是身體系統早已經放棄抵抗，而醫師也告訴李宇柔老公要有心理準備，但之後經治療後身體狀況已經恢復。