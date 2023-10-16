國民黨總統參選人侯友宜首場萬人造勢，14日在新北登場，前高雄市長韓國瑜也說，外界對侯有所誤會，希望大家能把對他的愛，也轉移到侯身上。對此，媒體人董智森15日在中天電視《中天辣晚報》中分析，昨天韓國瑜到場的那個場面讓人家很激動，而韓的動作是有目的。

前高雄市長韓國瑜14日造勢時表示，很多人誤會侯友宜對他的選舉沒有關心，但這是錯的，2020選總統時，侯友宜對他說「你要我做什麼，直接交代」；而當他被罷免時，第一通致電關心的人就是侯友宜，並強調侯的黑鍋背得很大，希望大家去除對侯的誤會，「請把對我的愛，轉移到侯友宜身上」。

董智森談到，因為知道很多藍粉認為過去侯未相挺，但韓國瑜也說事實不是如此，只是沒有講過，但這個事情侯友宜自己也不能說，因為講了很像在賣弄、討好。

董智森分析，韓國瑜這次出來可以看到，原本前面大家質疑他為何不早早出來，但私底下問過「如果他太早出來，那個能量會消耗掉」，其實就是這樣，畢竟是選戰老將是有謀略的，號召只有一目的，要讓下架民進黨的人回來、韓粉趕快像我一樣挺侯友宜。