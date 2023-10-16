詐團手法不斷與時俱進，警方逮捕車手的新聞案例層出不窮。律師呂秋遠於臉書上提醒民眾，不加入任何社群軟體的股友社，從事所謂股票、期貨投資。

呂秋遠表示，現在的詐騙集團，不再使用兒子被綁架、女兒發生車禍、涉嫌洗錢防制法檢察官要來收錢等等。現在使用的手法，就是投資，誘導加入投資群組，然後交錢出去，最後人間蒸發。

警方逮捕車手的新聞案例層出不窮，統計至今年9月為止，民眾陳情詐騙案已高達548件（圖 / 中時資料照）

民眾若有意投資，可遵循合法投資管道，不論是依法設立的期貨公司、銀行，都可詢問持有證照的理財專員，切勿妄想一夜致富。講難聽點，這不是賭博，賭博起碼有贏有輸，這就是投資詐騙，恐只會有去無回。

如果有家人沉迷於這種「被詐騙」的騙局，應該怎麼辦呢？

1.如果是他自己的錢，其實沒什麼好勸阻的。他永遠會覺得我們擋他財路，所以該提醒的，就跟他說，如果他不聽，只要是他用自己的帳戶裡的錢、借自己的貸款、賣自己的房子，講不聽就隨便他。

2.真想勸阻，可以請警方幫忙，讓警方介入協助。如果連警方都勸不聽，一定這麼想要送錢給詐騙集團，那麼回到1，就讓他去吧！或許他上輩子欠了詐騙集團首腦很多錢，這輩子還清就沒事了。

3.請不要支援他任何財物，不論是借給他錢、幫他擔保等等，通通不要。重點是，爸媽通常都不聽。特別是，當他去地下錢莊借錢，或是跟爸媽要房子抵押，甚至要爸媽把房子賣掉給錢，通常爸媽就會搖搖頭，「我就這麼個兒子，不然怎麼辦？」怎麼辦？當女兒死了嗎？還是東西賣完以後再叫女兒養他們？

親人切勿支援，死一人好過死一家。

4.親人真的想要支援他，就要有萬丈深淵的心理準備。這個洞，永遠填不滿。他說，下次不敢了，絕對不會這樣了，是騙你的。他真正的意思是，下次不敢玩這麼小了，絕對會越來越大，反正我搞砸了，有人會幫我。

5.如果他說，你是我親人，竟然眼睜睜看著我去死，你好意思嗎？那種叫做親情勒索。面對親情勒索有兩種方法，一種是裝瘋，一種是賣傻。裝瘋，就是比他更勒索，你就跟他說，你向我借錢，有想過我的狀況嗎？你有把我當妹妹嗎？你竟然眼睜睜看著我借你錢以後，得要跟我先生離婚、家破人亡、夫離子散，我是不是死一死算了云云，保證他會瞠目結舌。賣傻，就是拖延、模稜兩可、關鍵時刻消失不接電話等等，反正，不直接拒絕，但絕對不給錢。

你說直接拒絕他好不好？當然也可以，只是他都用情緒勒索你了，不反勒索不是太可惜了嗎？

6.親如夫妻、父母子女、兄弟姊妹，只要不簽字擔保、不幫他簽本票，就不會有法律上的問題。民法上，原則都是個人責任，只有少數是連帶責任。所以沒有父債子還這種事，更沒有老公欠債，沒離婚老婆要負責這種事。個人造業個人擔就是了。

7.被騙了，一定要提告詐欺，不要就這麼輕易算了。提告的方法，可以到警察局就好，警察會盡量查出警示帳戶，進入地檢署以後，會有調解，一般而言，車手都還是有可能賠一部份的錢。

8.如果這傢伙有持分家裡的土地或是不動產，請盡量把這筆不動產買下來，否則對方在取得債務人的不動產後，會去聲請法院變價分割，到時候房子就有可能被迫以很低的價錢賣掉，雖然我們有優先承買權，但是對方如果有預謀、人數眾多，還是可能會拿到優先承買的權利，對我們日後要保全房子的完整性很不利。

9.要記得，提起刑事告訴後，兩年內也要提出民事訴訟。特別是車手或警示帳戶犯，很多都是未成年人，可以向父母連帶請求賠償。只要有機會可以拿到錢回來，皆應盡力嘗試。

10.我們可以見死不救，但不需落井下石。被騙，不僅僅是貪，而是有很多當下的因素組合而成。謹記，要勸阻、要報警、要提告、不幫忙、不借錢、不簽字，這樣就好。上門討債，就理所當然的請他走人，不走，立刻就請警察到場，告他們恐嚇。

呂秋遠最後說，他說的這些，可能都是白說。因為，「兒子一講，父母去搶」，很多時候，我們即使說破嘴，「愛」兒子的爸媽，大概就還是這樣，那我們也只能好好保護自己了。

該文曝光後，瞬間引發網友熱議：「韭菜都自以為巴菲特」、「碰賭、碰毒的人，一律要遠離！」、「死一人好過死全家」、「即使是親人要跌入萬丈深淵時，求助你拉他一把，能力允許範圍內，你拉他的同時，他也努力往上爬，再拉！若因幫他，會讓自己往下沈淪，就放手吧！」。