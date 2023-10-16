2024侯友宜總統暨立委新北市競選總部14日舉行成立大會，萬人歡欣揮舞國旗共襄盛舉。（資料照,杜宜諳攝）

侯友宜新北競總成立 馬英九韓國瑜到場力挺！｜2023.10.14 @ChinaTimes

國民黨總統參選人侯友宜14日於新北舉行競總成立大會，現場湧入超過5萬名支持者揮舞國旗，高雄市前市長韓國瑜也現身力挺，更說了2個故事呼籲大家把對他的愛，轉移到侯身上。對此，國民黨智庫執行長柯志恩也透露從台上看到的景象，並認為該造勢能把選舉熱潮帶回來。

韓國瑜14日出席侯友宜造勢場時提到，很多人誤會侯對他的選舉沒有關心，但這是錯的，並透露當他選總統時，侯曾向他說「你要我做什麼，直接交代」；此外，當他被罷免時，侯是第一個致電關心的人。韓國瑜直言，侯友宜的黑鍋背得很大，希望大家去除對侯的誤會，並感性喊話，「請把對我的愛，轉移到侯友宜身上」。

對此，柯志恩昨在政論節目《TVBS戰情室》中透露從台上往下看的景象，直呼很久沒看到這麼多的人，不僅現場爆滿，還有很多人從外面擠進來。

柯志恩也提到，這場造勢精彩之處在於侯、韓兩人，並認為韓國瑜清楚知道侯至今為何無法得到超過七成藍軍贊同度的原因，因此利用這場造勢親口說給大家聽，幫侯洗刷過去背黑鍋的事，是這場造勢最大意義。

另外，柯志恩認為，這場造勢也邀請前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱等人，無非是要突顯中華民國派，因這是目前最能凝聚藍軍、集結最大的動能，而這場造勢的確把選舉熱潮帶回來，後續還有幾場造勢，只要能帶動選舉熱潮，讓侯友宜的想法跟韓國瑜對於藍軍的魅力相互攪動，對選情有加分效果。