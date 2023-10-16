培養孩子正確的金錢觀很重要，一名男子分享公司經理兒子的例子，經理曾向他表示，兒子在高雄念大學，每個月固定給1萬5000元作為生活費，近日兒子喊「物價上漲」生活費不夠用，還列出開銷證明，要求提高到1萬8000元，他看到經理兒子開銷明細，其中光是吃魚翅就花了5000元，十分驚訝，貼文引發熱議，多數人搖頭說「根本是培養小孩變成月光族」。

原PO昨（15）日於PTT八卦板指出，經理每月給兒子1萬5000元當作生活費，近日以「物價上漲」為由，要求提高生活費，經理的兒子列舉幾項開銷，如期中考後和女友到鴨肉小吃店用餐花費500元；參加系隊聚餐支出1000元；情人節帶女友吃魚翅消費5000元等。

經理的兒子表示，原本的生活費已無法支付開銷，希望能調整到每月1萬8000元，原PO聽經理轉述感到不可思議，「在高雄讀大學，每月生活費這樣算多嗎？」

貼文激起網友熱烈討論，「學生吃魚翅？」、「大學生過得真滋潤」、「大學就去吃魚翅，也太奢侈了吧」、「魚翅一餐5000元？才大學生這樣花錢很扯」、「高雄月花1萬5000元，比我還享受」、「吃小吃店花到500元？怎麼吃的」。

也有不少人奉勸要給予孩子正確的金錢觀，否則未來會變成啃老族，「繼續這樣培養，畢業以後大概每月生活費就3萬了，買車買房再準備1000萬」、「叫他自己去打工啦」、「小孩習慣要改，不然再多也不夠」、「根本是培養小孩變成月光族」、「自己去打工啦！小心以後變啃老族」。