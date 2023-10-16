華語樂壇天后CoCo李玟今年7月初傳出逝世的消息，讓外界感到相當不捨及痛心，至於李玟的大姊李秋林、二姊李思林則為她打理後事，李思林與家人正在討論安葬李玟骨灰的地點，可能會在武漢，但最後會尊重媽媽的意見，她也透露了李玟遺產的分配。

李思林提到李玟過世後的安排，提到遺產的分配，外傳有高達40億台幣，李思林澄清並沒有那麼多，而李思林則表示在分配上面是依照法律以前的規劃與計畫實施，也就是李玟生前的安排計畫進行，不會改變。

李思林透露自己會按照這一個正統且被接受的方式處理，自己不知道此前關於遺產分配問題的一些閒言碎語是如何出來的，否與Bruce有爭奪李玟遺產一事，李思林表示一切都是由媒體所說：「都不是我的口中講，既然我都沒有講過，就不知為什麼會這樣講」，總之自己和家人會處理好遺產分配。

此外，關於妹妹多達100多套的禮服，李思林表示相信李玟此前的老公Bruce不會不給她，到時候拿回來之後會將這一些衣服拿去拍賣，做慈善義賣，衣服與所有公益款將去幫助需要幫助的人。

關於妹妹骨灰的安葬計劃，李思林提到地點都會尊重媽媽的意見，並透露預計在10月底會安葬，「會跟著媽媽想去哪我們就去哪裡，她應該安排了一個墓地，有的時候會再通知大家。」