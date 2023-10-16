藍白合「會前會」日前召開，但雙方在「如何推出在野最強人選」上沒共識，甚至互相開嗆；有評論還認為，藍營主張的「民主初選」是要為自己創造有利局面。不過，台大政治系教授左正東指出，由於有不少藍營選民支持，以及柯文哲自己本身的支持者，若舉辦「民主初選」，柯其實不一定會輸，因此他直言，對柯拒絕此方案很失望，「這沒有道理。」

民眾黨總統參選人柯文哲昨（15）日拒絕「民主初選」方案，他還酸國民黨參選人侯友宜「不然讓給你選，你也不會上」，也批侯辦執行長金溥聰沒有打算合作，才會提出民主初選，想展現地方組織實力。金溥聰則回擊，稱柯文哲說翻臉就翻臉，但仍呼籲，雙方盡快約定第2次會談時間，努力完成整合。

左正東昨在中天政論節目《週末大爆卦》分析表示，對於柯文哲拒絕「民主初選」方案感到相當失望。他指，儘管因為組織動員能力較強，「民主初選」會對國民黨比較有利，但柯也不一定會輸，「如果國民黨支持者現在全支持侯，侯的民調數字會呈現現在這個樣子嗎？」

左正東指出，民調顯示，有20%的藍營選民支持柯文哲，柯難道不相信，在「民主初選」投票當天，這些人會去投他？而既然國民黨組織動員能力強，這些人不會被動員出來支持他？左正東直言，這證明柯文哲就是對自己沒自信。

左正東接著說，柯文哲的網路流量確實很強，也很能激起選民熱情，這些支持者難道不會在初選時站出來支持他？並反問，柯文哲過去一向給人天不怕地不怕、有很大機會勝選，更曾說過他當正的會大贏，既然如此，那為什麼要怕初選投票？「這沒有道理。」