氣象署觀測，今天清晨全台最低溫在苗栗縣三灣18.3度，創下今年入秋新低溫，氣象專家吳德榮表示，下波東北季風周五晚到周日南下，北部、東半部轉雨，北台灣氣溫下降。氣象署也指出，下波東北季風降溫比今天更有感，北部高溫從27、28度降至25度，低溫22度。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明（16、17日）兩天中層雲從南海逐漸移入，中南部雲量漸增、近山區零星飄雨，北部多雲時晴， 東半部偶有局部短暫雨機率，各地早晚偏涼。今天北部氣溫19至30度、中部20至32度、南部22至32度、東部19至29度。

吳德榮說，周三至周五（18至20日）白天，中層太平洋高壓籠罩，低層弱東北風，為秋老虎型態，各地晴朗穩定，白天紫外線強，天氣微熱、早晚涼，日夜溫差很大，應注意衣著調適。

吳德榮說，周五晚至周日東北季風南下，北部、東半部轉有雨，北台灣氣溫下降，「一場秋雨一場涼」。氣象署也表示，周五（20日）另一東北季風增強，周六、日（21日、22日）東北季風影響，北台灣降溫，氣溫約22至25度，桃園以北、東半部有雨，南部有午後雷陣雨。