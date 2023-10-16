女星林千又外型甜美，7年前她因在手搖飲店發生爭執，怒嗆店員22K一事產生鬧上媒體版面，之後與納豆分手後，她便將重心轉移至精品代購上，不過如今卻傳出她出國代購精品回國時，疑似未申報，400萬精品被海關扣押，最後是找緋聞男友賴先生協助，才順利將精品帶回家。

根據《鏡週刊》報導，知情人士透露，林千又9月底前往國外代購，但回國卻因疑似未申報，精品遭扣押，且被扣押的精品中以愛馬仕佔多數，還有四顆香奈兒包，再加上其他名牌飾品、拖鞋等等，粗估至少400萬元。

據悉，當時林千又相當擔心，因為這些精品都是客戶委託代購的，所幸最後緋聞男友賴先生幫忙辦理報關手續，並支付稅金，才順利將這批貨帶回；對此，林千又表示，精品遭海關扣押一事，當事人並非自己而是朋友，也請外界不要相信爆料者，他們並非當事人不清楚狀況。

事實上，林千又本月2日出席直播記者會時，透露目前正在經營直播、代購香奈兒、愛馬仕高檔精品包，目前已經營一年半左右，每月營收百萬元「一個月直播1次，每次5小時，一個晚上營業額大概是500萬」。