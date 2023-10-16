Insane ending to the Logan Paul vs Dillon Danis fight 👀pic.twitter.com/JcUsUfUxxM — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) October 14, 2023

多才多藝的YouTube拳擊手羅根保羅又在職業戰績添加1勝，這次算是對手「自爆」送給他的。上周末保羅與綜合格鬥拳手丹尼斯（Dillon Danis）打拳擊，丹尼斯沒怎麼在打拳，全場只是抱著頭防守，偶爾做出挑釁動作。最後第6回合丹尼斯違規使出斷頭台遭判失格，雙方人馬衝入擂台大亂鬥，莫名其妙結束這場比賽。

近年從梅威瑟（Floyd Mayweather Jr.）對戰麥葛雷格（Conor McGregor）的世紀大戰開始，綜合格鬥拳手多次以拳擊規則挑戰拳擊手，結果都不太好看。畢竟綜合格鬥需要踢摔和寢技，相當於讓一個全能型選手去對戰單項選手。丹尼斯比賽中途故意往地上一躺，挑釁保羅來打地板戰，顯然丹尼斯的策略就是拖完時間而不讓保羅有KO的機會。

丹尼斯賽前宣稱麥葛雷格會來現場幫他壓陣，結果麥葛雷格並未出現。保羅其實身兼職業摔角手，他賽後還不忘向WWE聯盟的密斯特里歐（Rey Mysterio）叫陣。

本月底還有另一場受矚目的跨界大戰，號稱格鬥界第一鐵拳的前UFC冠軍納干諾（Francis Ngannou）將要挑戰WBC世界重量級拳王泰森福瑞（Tyson Fury）。納干諾一向熱愛拳擊，但畢竟不像福瑞是專職拳擊手，外界預測他會被福瑞打得很慘。