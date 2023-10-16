侯友宜競選辦公室執行長金溥聰（左）、柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊（右），14日在「藍白合」會前會記者會中，互相禮讓致詞。（資料照，姚志平攝）

藍白合對於最關鍵的如何產生最強候選人？雙方無共識。民眾黨總統參選人柯文哲15日狠酸侯友宜陣營，不僅酸侯「不然讓給你選，你也不會上」；還說侯辦執行長金溥聰看起來沒有打算要合作，提出民主初選只是想展現地方組織實力；金則回擊稱柯說翻臉就翻臉。對此，港媒今(16日)分析指出，藍白合最終方向或許有三個，第一，不幸破局；第二民調、投票初選各佔一定比例綜合辦理，第三是直接協調「聯合政府」組成。

2024「在野整合」進入實質階段，侯辦執行長金溥聰與柯辦總幹事黃珊珊的「黃金會」14已登場，但雙方對於提名規則各有堅持，民眾黨維持「比民調」主張，但國民黨拋出「開放式民主初選」。柯文哲昨(15日)批評，國民黨根本沒打算要合作，而金溥聰則反嗆，柯只想照自己的方式，否則就不談了，「昨天不是談得很好嗎？怎麼今天說翻臉就翻臉？」雙方各持己見。

《中評社》今分析指出，目前雙方仍處於激烈的意見震盪期，但如果藍白願意退讓，在彼此各自主張的民調、投票初選兩種方法之間，或許可以協商例如民調六成、投票初選四成的比例綜合辦理，雙方各退一步，訂好遊戲規則後願賭服輸，但倘若雙方對於民調、投票初選的爭議實在太大，無法繼續談下去，或許藍白合的協商還有第三種可能性，那就是直接進入聯合政府職務分配的討論，也能不負多數百姓希望政黨輪替的心願。