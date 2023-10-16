聯合國秘書長古特瑞斯今天呼籲巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）釋放所有人質，並敦促以色列讓人道援助進入加薩，警告中東處於「深淵邊緣」。

法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）在聲明中說：「加薩（Gaza）無水可用、沒有電力與其他基本物資。」

他又說，聯合國在埃及、約旦、約旦河西岸和以色列儲存的糧食、用水、醫療物資和燃料「可在幾小時內運送出去」，但工作人員「必須能夠安全、暢通無阻地將這些物資運進加薩各處」。

同時，他呼籲哈瑪斯「立即」且「無條件地」釋放人質。

古特瑞斯說：「這兩個目標彼此都是合理的，不應成為談判籌碼且必須確實執行，因為這是正確的事。」他表示「在這個動盪時期做出這兩項呼籲」是他職責所在，因為「中東地區正處於深淵的邊緣」。

哈瑪斯7日突破重兵防守的以色列邊界進行突襲，派出一波又一波的戰士燒殺擄掠，造成超過1400人死亡，其中大多數是平民，以色列隔日向哈瑪斯宣戰。

以色列隨後發動無情的轟炸行動，夷平加薩走廊街區並造成至少2670人死亡。加薩走廊居民大多是巴勒斯坦一般老百姓。

以色列也切斷加薩所有水源、電力與糧食供應，到了今天才再度向加薩南部恢復供水。

以色列軍隊預料將對加薩發動地面攻勢，並於事前呼籲加薩走廊北部民眾撤至南部安全地點。加薩走廊人口有近240萬，近半住在北部。

援助團體已警告當地可能出現人道災難。目前約有100萬人流離失所，巴勒斯坦民眾抱怨水源短缺。

以色列軍方今天表示，自哈瑪斯上週發動致命攻擊以來，已證實有155人遭挾持為人質。