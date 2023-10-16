小編今（16日）精選5件不可不知的國內外財經大事。黃仁勳再次訪台，一年內兩次到訪台灣，此次雖然沒有公開行程，但固樁共應鏈意味濃厚，相關受惠廠商也跟著曝光。
【1】黃仁勳本周改道來台 有影
輝達創辦人黃仁勳傳本周將再度訪台，據了解，此行拜訪關鍵供應商，外界盛傳，本次黃仁勳來台是為明年底將問世的B100新產品造勢與固樁，然包括輝達在內的多家業者對外皆不發表評論。由於黃仁勳今年五月旋風訪台，帶動相關族群股價大漲，本次雖然沒有公開行程，但仍是市場關注焦點！
【2】外資回補 16檔三強股蓄勢待發
美國9月通膨率略超預期，台股重返季線後震盪拉回，惟專家分析，外資第三季調節下重手大賣逾3,700億元後，本季有望展開回補，短線操作可鎖定外資10月來轉買、9月營收年月雙增、KD指標正向之「三強股」，中石化（1314）、裕隆（2201）、一詮（2486）等16檔蓄勢待發，搶搭外資年底反手拉抬順風車。
【3】外資初評3檔IC設計 喊世芯3,270元天價
外資Jefferies最新開啟台系IC設計服務產業基本面研究，看好AI與雲端服務提供商（CSP）需求加持，推升市場規模，加上台系業者樹立高進入門檻，一口氣初評三大指標股，世芯-KY、智原投資評等為「買進」，前者目標價高達3,270元，刷新外資圈新高；創意則為「中立」。
【4】海運3大咖ETS附加費 出爐
歐盟排放交易體系（ETS）明年元旦上路。海運大咖馬士基、達飛、赫伯羅特宣布，明年起開徵ETS附加費，粗估每20呎櫃附加費7至105歐元，其中遠東到西北歐估收費12～20歐元，馬士基每40呎乾櫃收費70歐元、冷藏櫃收費105歐元，另遠東到地中海每20呎櫃收費7～30歐元，長榮等國內航商尚未確定。
【5】17檔小而美 買盤氣盛
台股13日開低走低，AI主流族群「黑色星期五」落難，暫時吹熄台股反攻多頭火種，然中小型股表現相對活躍，櫃買指數僅小幅回檔0.18％、逆勢抗跌。
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