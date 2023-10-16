陳嫌12日晚間騎乘機車至三重區三民街一處公寓樓下，拿出提前備好的汽油，並利用香菸助燃火苗，見火勢開始燒起時隨即逃離現場。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市一名陳姓男子近日大晚上跑到三重三民街一處住戶門口潑灑汽油，並利用香菸助燃火苗，隨後騎車逃逸現場。三重警分局接獲報案，隨即派員前往處理，並透過監視畫面掌握陳嫌蹤跡，1小時內將其逮捕歸案。陳嫌落網時供稱，因為與「前老大」謝姓男子發生過節，為求洩憤而至其門口縱火，訊後全案依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，38歲陳嫌目前是一名工人，於前（12）日晚間10時34分許，獨自騎乘機車至三重區三民街一處公寓樓下，拿出提前備好的汽油，然後潑灑路面，並點燃一根香菸往已經潑灑汽油處扔去。陳嫌見火勢開始點燃，隨即騎車逃離現場，附近住戶察覺異樣後立刻報警處理。

陳嫌潑灑汽油處。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警消獲報後趕抵現場，幸火勢得以及時撲滅，未釀人員傷亡。員警後調閱監視畫面，掌握陳嫌蹤跡，1小時後循線於三重區中正北路一帶，將其逮捕歸案。警詢時，陳嫌坦承他是與「前老大」謝姓男子有不愉快過節，為求洩憤因此跑到公寓樓下企圖縱火，訊後全案依公共危險罪嫌將其移送新北地檢署偵辦。

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