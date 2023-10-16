南韓47歲女星安妍紅，1988年以電視劇《土地》出道，並獲得百想藝術大賞童星獎獲得關注，之後陸續演出包括《龍之淚》、《青春陷阱》、《三個朋友》等劇，直到2021年因演出狗血韓劇《Penthouse上流戰爭》恐怖家教「陳粉紅」一角讓她爆紅；如今她卻突然傳出以低調再婚，震驚南韓演藝圈。

根據韓媒《體育東亞》報導，演藝界相關人士透露，安妍洪在13日下午於首爾江南驛三洞一處婚宴場館raum舉行婚禮，當天婚禮事以非公開事進行，有不少演藝人士出席。

據悉，安妍紅再婚對象是一名中堅企業的CEO，事後《體育東亞》記者求證安妍紅，是由家人接的電話，而當家人聽見記者得知此事雖非常驚訝，但也開心證實這則喜訊，並未提到太多婚禮細節。

然而，根據《mydaily》報導，安妍紅沒多久後也回應：「我們望著彼此呵護出的愛情，現在將一起走向美麗的未來，若各位能夠與我們一同享受這份喜悅並給與祝福，那是再感激不過的事了」。

事實上，安妍紅過去曾有一段婚姻，2008年6月她嫁給曾擔任第2屆韓國電子競技大獎主持人，職業遊戲團的前導演趙正雄，兩人於2013年生下兒子，不過這段婚姻最後在2017年6月劃下句點，原因則是性格不合；如今安妍紅低調再婚，讓外界相當震驚。