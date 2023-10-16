該消息人士證實以色列媒體報導，即納坦雅胡在最近一次通話中邀請拜登來訪。兩人在這次通話談及以色列如何回應哈馬斯武裝分子的襲擊。

白宮拒絕對此消息發表評論，美國國家安全委員會發言人Adrienne Watson僅表示：「我們沒有新的行程要宣布」。

在此之前，美國國務卿布林肯在不到一周內第二次造訪以色列，以表達美國對其在中東地品最大盟友的支持。

目前布林肯仍在中東地區進行斡旋，他表示美國有4個目標，即表達美國力挺以色列的立場、避免衝突擴大、解救人質，以及解決加薩的人道危機。

布林肯並已前往開羅與埃及總統塞西見面，盼埃及打開與加薩接壤的「拉法走廊」以進行人道救援。

以色列總理納坦雅胡周日矢言「殲滅哈馬斯」，其軍隊已經集結準備進攻加薩走廊，以根除這個巴勒斯坦伊斯蘭激進組織。上周末以色列要求加薩城居民全數撤往南部，暗示一場腥風血雨的地面戰可能一觸即發。

以色列-哈馬斯戰爭引發的地緣政治風險持續升高，周一全球金融市場將密切關注中東情勢發展。投資人將緊盯這場衝突是否導致其他國家加入，進而使油價進一步急升，並使全球經濟再受重創。

在中東衝突可能擴大的預期下，上周五紐約期油大漲5.77%，收在每桶87.69美元，周線收漲近6%。布蘭特期油收漲5.65%，報每桶90.89美元，周線收漲7%。分析師表示，伊朗捲入以巴衝突將成為油價飆升的導火線。

在亞股方面，目前日經225指數重挫1.36%。南韓KOSPI指數暫跌0.42%。