投資人評估銀行獲利和通膨，加上市場擔心以色列與哈瑪斯衝突發展，上週五美股多半收跌，科技股帶頭下殺。台股今(16)日早盤下跌逾120點，約來到16654.26點。

台廠ADR方面，台積電收90.46美元，跌幅2.12%；聯電收7.10美元，跌幅1.53%。美國晶片股亦成為重災區，AI晶片龍頭輝達下跌3.16%、超微下跌3.40%、高通也下跌2.51%，Arm跌幅超2%。

台股方面，電子權值股表現弱勢，台積電早盤挫低8元至545，聯電跌幅逾1.8%面臨46元保衛戰，鴻海跌1元至106.5元。

道瓊工業指數終場上漲39.15點，或0.12%，收在33670.29點。標準普爾500指數下跌21.83點，或0.50%，收在4327.78點。以科技股為主的那斯達克指數下跌166.99點，或1.23%，收在13407.23點。費城半導體指數下跌95.654點，或2.70%，收在3452.970點。