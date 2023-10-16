擁有美國、法國與喀麥隆三重國籍的七六人中鋒恩比德，先前突然宣布加盟美國男籃打明年巴黎奧運，而非原本謠傳的加入法國隊，這也引發法國籃協主席尚皮耶修達嚴重不滿，直接公開砲轟恩比德，「我只是很抱歉，我們在一份本來不該打開的文件浪費這麼多時間與精力。」

「法國籃協與前NBA球員迪奧，一起在去年3月見過恩比德，但要求這場會面的人並非我們，」尚皮耶修達表示，「當時他表現出想要替法國男籃打球的意願，我們也根據他的要求，幫助他取得了法國國籍，但我必須重申，我們從未主動要求他加入。」

恩比德上季獲選年度MVP，場均可拿33.1分、10.2籃板、4.2助攻與1.7火鍋，那支國家隊獲得他的點頭加盟，整體實力勢必大增，尤其是在今年世界盃男籃展現嚴重內線問題的美國隊，但隨著他宣布加入美國隊，到了明年巴黎奧運賽場，勢必遭到噓聲攻擊。

前兩場遭遇塞爾提克的熱身賽，恩比德都因傷痛管理沒打，不過七六人總教練納斯今天表示，恩比德預計能在明天客場出戰籃網比賽上場，反而是到現在也沒打過熱身賽的哈登，則會繼續宣告缺席，預計他將於七六人最後一場出戰老鷹的熱身賽登場。