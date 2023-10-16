侯友宜新北競總成立

2024總統大選將近，國民黨總統參選人侯友宜首場萬人造勢，藍營大老都到場力挺，大量支持者湧入現場，主持人更喊出現場破5萬人。時事評論員歷史哥昨(15日)在中天電視《大新聞大爆卦》分析，雖場地不是特別大，但氣勢是外溢，對國民黨來說是一點喜訊，。

歷史哥分析，侯友宜氣勢打起來，這一陣子可以感覺出來，藍白談合，反而促使「藍內合」，目前國民黨看起來是有相對合諧的氣氛，對比2020年那一場選舉的氛圍，到最後還是在講分裂。

歷史哥認為，國民黨基本組織盤還是在，可以繼續凝聚，也代表侯友宜目前擺脫「跟地方連結淺」的困境，這次也代表地方組織盤漸漸凝結，這也是國民黨傳統優勢。

對於這場造勢活動，歷史哥進一步認為，事前國民黨也是保守態度，只說萬人，結果現場人延伸到入口外側，這樣情況下，雖場地不是特別大，但氣勢是外溢，對國民黨來說是一點喜訊，整體來講這對侯是好的開頭，但下一階段藍白合是重點。