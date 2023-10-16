臺中市1名8旬吳姓老翁，日前獨自騎乘電動代步車前往醫院就醫，沒想到返家途中卻迷路，結果越騎越遠不知如何回家，只能請店家向警方報案，第六分局永福所員警獲報後，由警網趕往協助，順利得查出老翁住處後，溫馨載送其返家休息，結束這場驚魂記。

中市第六警分局永福派出所巡佐雷國裕、警員周佩珊日前巡邏時，獲報西屯路3段與安和路口有迷失老人需要協助，員警立即趕赴現場處置。老翁當天下午獨自騎著電動代步車出門，看完診後，卻在返家途中迷路了，只好請旁邊的店家協助報案。員警聯繫老翁家屬後，得知家屬不便到場接送，員警考慮到天色昏暗且飄著細雨，就將電動代步車推往旁邊店家寄放，並主動以巡邏車載送老翁返家休息，家屬見老翁平安歸來，頻頻感謝員警的協助。

永福所長賴進忠呼籲，家中如有年邁長輩，應隨時留意動向，切勿讓其獨自外出，以免突發狀況發生時無人照應，亦建議民眾若是發現長者有異狀或任何需要警方協助之情事，可立即撥打110報案專線請求協助，惟有警民合作才能讓社會處處有溫暖。