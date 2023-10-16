「小旋風」林志穎挺過車禍危機，經過長時間休養復出，最近受邀上大陸實境秀《披荊斬棘的哥哥3》，引發不少話題。近日林志穎迎接49歲生日，愛妻陳若儀特別飛去當地慶生。而他分享在後台與所有哥哥的慶生影片，不料網友驚見「眉頭怎麼受傷了？」

林志穎近日迎接49歲生日，愛妻陳若儀提前飛到長沙，與一群演藝圈好友聚會慶生，其中《披荊斬棘3》的「哥哥」蘇見信、胡彥斌、陸毅、馬伯騫、八三夭阿璞、瘦子、唐禹哲、關智斌等人齊聚準備生日驚喜，現場除了紅玫瑰大花束，蛋糕上還有法拉利賽車造型，呼應他愛車的個性。

微博網友紛紛推測受傷原因。(圖/林志穎 微博)

不過，有眼尖的網友在影片中發現，林志穎眉頭有道紅色傷疤，十分靠近眼睛，生日蛋糕前許願時，傷疤明顯可見。大家紛紛擔憂留言推測原因，「他說是睡覺起床不知道額頭怎麽就有傷了」、「五公錄製的時候是沒有的，9號晚上就有了。近距離看還蠻明顯的。心疼。10號上午他才戴著墨鏡上班的」、「8號我也有去宿舍等小志哥來著，那會兒沒有傷，應該是9號錄製傷的，9號晚上酒店接下班的時候是有傷」、「萬幸沒傷到眼睛，破皮就等他慢慢自癒吧」，才剛度過車禍的林志穎，如今額頭又有傷疤，讓許多粉絲擔心不已。