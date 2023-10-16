在以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）交戰之際，美國國務卿布林肯斷然否決將巴勒斯坦人逐出加薩走廊（Gaza Strip）的構想，認為他們應能留在家園。

法新社報導，哈瑪斯本月7日對以色列發動突擊，奪走1400多條人命，其中大多是平民，隨後遭以色列報復攻擊，造成至少2670人喪命，布林肯（Antony Blinken）此時正在中東進行穿梭外交，以防衝突擴大。

以色列警告加薩北部100多萬居民，在地面戰前撤離至南部地區，部分以色列政治人物提議讓巴勒斯坦人進入鄰國埃及。

布林肯在開羅（Cairo）接受沙烏地阿拉伯國營阿拉伯電視台（Al Arabiya）訪問時說：「我從巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）和我在這個地區交談過的幾乎所有其他領導人口中直接聽到的是，這個想法行不通，所以我們並不支持。」

他說：「我們認為，這些居民應該能夠留在加薩，這裡是他們的家。但我們也希望確保他們不會受到傷害，並獲得所需的協助。」

以色列前外交部副部長艾雅隆（Daniel Ayalon）敦促埃及合作，為巴勒斯坦人建立「帳篷城」（Tent City），他說西奈半島（Sinai Peninsula）有著「近乎無窮無盡的空間」。這片廣闊的沙漠地區過去曾遭以色列占領。

埃及已拒絕這項提議，而布林肯在走訪中東各國期間，將焦點轉向如何向加薩提供人道援助。這個人口稠密、貧困的飛地由哈瑪斯控制。

阿巴斯13日會見布林肯時警告，驅逐加薩人民將等同於「第二個災難」（second Nakba）。阿巴斯領導的巴勒斯坦自治政府轄地在約旦河西岸地區，與統治加薩走廊的哈瑪斯對立，而他口中的Nakba在阿拉伯文是災難或禍患的意思，後指1948年以色列建國導致超過76萬巴勒斯坦人流離失所。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1121016