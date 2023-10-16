以1970年代電視情境喜劇「三人行」（Three's Company）聞名的女演員蘇珊索默斯（ Suzanne Somers）今天去世，享壽76歲。

路透社報導，根據「時人雜誌」（People Magazine）的消息，蘇珊索默斯的發言人海伊（R. Couri Hay）在一份聲明中表示，「蘇珊索默斯於10月15日凌晨在家中平靜地去世」。

聲明中說，「蘇珊索默斯的周圍是她深愛的丈夫艾倫（Alan）、兒子布魯斯（Bruce）和直系親屬。」

「她的家人聚集一起祝賀她原於10月16日的77歲生日。不過現在他們將頌揚她非凡的一生，並感謝數百萬深愛她的粉絲和追隨者。」

根據「紐約時報」（New York Times）報導，蘇珊索默斯是在加州棕櫚泉（Palm Springs）的家中去世。

蘇珊索默斯因在1970年代受歡迎的情境喜劇「三人行」中飾演克麗絲史諾（Chrissy Snow）的角色而聞名，她於2000年診斷出患有乳癌，並於7月底宣布復發。

她在7月31日的社群媒體Instagram貼文中說：「20年前我得了乳癌，現在它不時復發，但我仍在繼續對抗它。這對我來說並不是什麼新鮮事。我知道如何戰鬥，我是一名戰士。」

蘇珊索默斯除了在電視和電影中演出外，還因寫了許多書聞名，這些書著重健康和營養，此外她也推銷塑造大腿形狀的「腿媚施」（Thighmaster）等健身產品。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1121016