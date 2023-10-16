輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳繼5月旋風訪台後，本周是否再度訪台備受市場關注，已有民眾捕捉到野生黃仁勳的身影，傳出他已經抵台（15）日現身寧夏夜市排隊買豆花、薑汁番茄盤，更有粉絲送上炸魷魚與他分享，黃也開心收下。

綜合媒體報導，律師陳振瑋透露，他15日晚間9點看到寧夏夜市豆花店門口很多外國人排隊，往裡頭一看驚見黃仁勳本人，當下拿起相機遠拍，沒想到黃看到後，主動招手邀請合照，他則請黃吃美食炸魷魚，黃一開始有點驚訝，但很開心地收下並道謝。

另外，詹記水果老闆的兒子也在臉書曬出爸媽與黃仁勳的合照，他表示黃是台南人，因此對自家的薑汁番茄盤情有獨鍾，但可惜粉絲太多太熱情，太多人來拍照，黃沒時間好好坐下來吃水果。

黃仁勳今年5月來台，現身台大畢業典禮與電腦展發表專題演講，當時他手拿麻花捲逛饒河街夜市的照片也被瘋傳，而他這次改逛寧夏夜市，未穿招牌黑色皮衣，而是改穿黑色夾克，同樣掀起轟動。