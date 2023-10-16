一名50多歲生意人，某次出差卻連續3天出現腹瀉情況，即使服藥仍未好轉，只好掛急診就醫，沒想到最後檢查出來竟是急性心肌梗塞。醫師提醒，心臟疾病有很多非典型症狀，包含上腹疼痛、消化不良、噁心嘔吐、呼吸不順、虛弱失眠等都是值得注意的警訊。

肝膽腸胃科醫師蕭敦仁在《健康好生活》節目上分享，入秋後，由於溫度變化大，許多人會開始出現過敏症狀，腸胃科更是增加很多腸胃不適的病人；但需注意的是，心血管疾病在此時節也會很明顯增加。

蕭敦仁接著提到，先前有一名50多歲的生意人，到台南出差後連續3天拉肚子，吃藥都沒有好轉，只好到醫院掛急診。當時收治的急診醫師一看情況，警覺心非常高，認為可能有異，果真最後檢查出來是急性心肌梗塞。所幸，後來緊急心導管治療，並置放心臟支架，該患者才挽回一命。

為何急性心肌梗塞會以拉肚子表現？蕭敦仁說明，兩者確實是有關聯的，原因是剛好位在右心室，血管接著橫膈膜，上面一些自律神經，特別是副交感神經被激化，就會使腸子動得太快，導致一直拉肚子。

談及心臟疾病，多數人會想到胸痛，其實還有很多非典型症狀，心臟內科醫師陳冠任先前就指出，像是心臟鄰近部位有轉移性疼痛、上腹疼痛、消化不良、腹脹、噁心嘔吐、呼吸不順、呼吸急促、頭昏眼花、極度疲勞及虛弱、失眠、焦慮等都是值得注意的警訊。但他也提醒，不是有上述狀況就要看心臟科，應先諮詢相對應的專科醫師，若經檢查未能找出問題，那麼再考慮是否是心臟異常。