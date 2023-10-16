New jersey, same Dame ⌚️



First bucket as a Buck ✅#NBAPreseason pic.twitter.com/nOKfyIHKOZ — NBA (@NBA) October 15, 2023

總算離開拓荒者的利拉德，16日迎來加盟公鹿首秀，「字母哥」阿提托康波也在今年熱身賽初登場，結果兩大球星首次攜手就合拿30分，幫助公鹿108比97力退少了詹姆斯的湖人，拿下今年熱身賽第2勝(1敗)，利拉德在公鹿的第1個進球，也靠阿提托康波傳給他投進三分球完成。

儘管「小皇帝」詹姆斯輪休，湖人上半場仍跟公鹿陷入拉鋸僵局，打完上半場，湖人53比56落後，利拉德半場貢獻11分、2助攻與2籃板，阿提托康波16分、8籃板；湖人以安東尼戴維斯16分、7籃板及5助攻最佳，羅素11分，普林斯8分。

來到下半場，湖人先發主力幾乎都提前休兵不打了，阿提托康波也告休息，但利拉德與其他3名公鹿先發卻續在第三節上場，一開始就打出7比0，轉眼拉開差距到兩位數，接下來公鹿也靠較優的板凳戰力，有驚無險把這場熱身賽勝利留了下來。

儘管下半場沒打，阿提托康波仍拿全隊最高16分，外加8籃板、2火鍋，利拉德也有14分、3助攻與3抄截，佩恩12分、7助攻，康納頓12分、8籃板，布魯克羅培茲11分，波提斯10分；湖人以安東尼戴維斯16分最高，羅素11分，克利斯提與雷迪許各有10分。