以軍駕毒蜂級（Dvora-class）飛彈快艇遏阻哈瑪斯海上滲透攻擊。

以色列國防軍（IDF）公開的影片顯示，當巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日試圖從海上對以國發動突襲時，海軍對敵進行掃射，並投擲手榴彈。

綜合外電15日報導，影片顯示，以色列第916巡邏中隊駕著毒蜂級（Dvora-class）飛彈快艇，摧毀了哈瑪斯的快艇，而艇上人員落入地中海後，還想游向以國海岸。

以色列國防軍說，海軍在7日的衝突中，殲滅了數十名在快艇上的巴勒斯坦恐怖分子，還有其他敵船。

Israeli Navy ‘Snapir‘ Unit opened fire on terrorists who were swimming toward the shoreline in an attempt to infiltrate Israel by sea.



Soldiers thwarted a number of terrorists, preventing them from reaching the coastline.



*Footage taken on Oct. 7. pic.twitter.com/iNOCsGS5V9 — Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023

除了英國派戰艦、偵察機和精銳皇家海軍陸戰隊到東地中海，支援以色列海軍外，美國也出動了「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）和「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）航母打擊群到以色列外海，以表達對以國的支持，並防止伊朗，還有德黑蘭撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）等勢力介入衝突。

另一方面，美軍還部署了F-35隱形戰機到中東，以防以巴戰爭升級，並擴及更廣泛的區域。以色列遭哈瑪斯突襲至今，已有超過1,300名以人喪生。而加薩在以色列報復攻擊下，到15日為止，已有近2,400名巴勒斯坦人喪生、逾萬人受傷。