33歲韓國女星姜素拉出道多年，代表戲劇作品有《異鄉人醫生》、《未生》等，但她最被大眾所知是「玄彬前女友」的身分，而玄彬也是她出道以來唯一認愛的男友；2020年她嫁給大8歲的韓醫院院長，育有一女，如今再傳出懷孕喜訊，經紀公司也證實了。

韓國雜誌《女性朝鮮》今（16）日釋出一組姜素拉即將臨盆的孕婦照，可見穿著白色薄紗洋裝的姜素拉，雙手環抱孕肚望向鏡頭，展現成熟美麗的模樣；對此，姜素拉所屬經紀公司Plum A&C回應，姜素拉與孩子都處於健康狀態，並透露二胎預產期在今年年末。

事實上，姜素拉2016年被爆出與玄彬戀愛中，且當時兩人僅認識一個多月就陷入熱戀，當時經紀公司也證實兩人從前後輩成為情侶，而擁有絕美外貌與好身材的姜素拉，更被稱作是讓「玄彬一見鍾情」的女人，不過兩人戀情維持不久，在2017年12月就因行程忙碌而確認分手。

2020年姜素拉嫁給大8歲的韓醫院院長，據悉男方是個實力與外貌兼具的醫師，對待病患很親切，目前於京畿道開設自己的診所；然而，新婚3個月後的姜素拉就宣布懷孕，2021年4月產下女兒，如今再度懷上二胎，也讓粉絲又驚又喜。