現代人手機不離身，且習慣在睡覺時充電，不過專家表示，手機整晚充電會造成電池壽命大幅減少，其實手機充滿電只要30分鐘至2小時，整晚充電是不必要的。

據《每日郵報》報導，澳洲昆士蘭大學訊息與通信技術副教授瑞提許（Ritesh Chugh）表示，現在新一代手機都有快充功能，手機充滿電只要30分鐘至2個小時，沒必要整晚充電，且手機長時間過度充電，會使鋰電池發生化學退化，嚴重降低手機電池壽命。

瑞提許說，雖然大部分手機在充電到100%時會自動停止充電，但手機放著待機也是會耗電，當電量一降低又開始充電，手機整晚在99%至100%來回跳動。至於目前充電技術中有一種叫做「涓流充電」的低速充電方式，不過瑞提許說，涓流充電更耗損電池。

瑞提許表示，鋰電池不太適用涓流充電技術，所以有些手機有限制充電的功能，例如蘋果公司的iPhone可避免充電超過80%，三星可限制充電至85%，來延長電池壽命，但這些功能要額外開啟。

科技博主《原來如此bot》也曾發文指出，手機電池電量維持在30%至80%循環，最多充到90%，最能延長電池壽命，而把手機電力耗盡自動關機，最傷電池。