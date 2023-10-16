宣布以無黨籍參選新竹市下屆立委的民眾黨主席柯文哲胞妹、醫師柯美蘭，16日接受中廣節目「千秋萬事」專訪，她提到如果藍白合不來，就趕快找「別人」合吧，談非綠聯盟也是有勝算的，畢竟有6成5的國人是要民進黨下台的，但這完全是她自己的看法，跟柯文哲無關。

柯美蘭今天上午接受中廣千秋萬事主持王淺秋訪問，由於目前正在商談藍白合議題，柯美蘭認為，藍白合本來就不是太容易的事，時間已不多了，雙方要加緊腳步，想個辦法、雙方都能接受的，迅速作決定。

但她認為，國民黨有自己的考量，感覺他們想要拖時間，好像拖愈久，對他們愈有利，因此藍白合不是那麼容易實施，而對於民眾黨支持者來說，就是希望趕快有結果、趕快往下走，所以雙方有差別。

柯美蘭認為，藍白合困難度很高，「拖」就是國民黨在做的事情，民眾黨認為國民黨沒有誠意，因為時間真的來不及了，國民黨說來得及是天方夜談。

她說，國民黨自己人究竟有沒有全部都力挺侯友宜？還是說其內部還有沒辦法整合的，這都讓人有很大的疑問，而且國民黨一開始在想邊緣化民眾黨，在基礎上對民眾黨是不好的。

柯美蘭認為，大家應該為國家著想，把黨與個人的利益拋開，現在大家都在談藍白合，但她的想法不同，其實藍白合只是有贏的機率，但藍白合不是一定會贏的，但她反問，藍白不合就一定輸嗎？如果跟國民黨合不來，她認為柯文哲可以去跟別人談，最重要的是非綠聯盟、在野聯盟的整合，能夠贏1票就是1票。

她說，藍白合如果不能導致最好的勝選，民眾黨不如去跟別人合，再去看藍的變化，很多事不是絕對性的，如果你一直在談破局的事情，最後沒有得到目的，藍白合如果是為勝選而談，談到現在沒有好結果，那就應該換個方式談非綠的整合，整合能夠整合的人，讓國家能夠翻轉。

柯美蘭說，民進黨有35％的支持者，但還有65％的民眾有其它想法，任何整合的可能性都是有的，而且有6成5的民眾是在另一側的，「在野大聯盟」其實才是最大的一塊，藍白不一定要合，白也可以跟別合，集結更多民意才有希望，因為有65％的人都希望執政黨下台的。

柯美蘭談到自己參選的轉折，她說原本只是想幫哥哥柯文哲，但後來在接觸到新竹市的基層民眾後，愈來愈發現這社會與國家是有問題的，包括很多法律看起來是合法的，但極為不合理，作為1位知識分子，不能坐視不管，不能再只想到自己、躲在後面，因此決定參選，但因民眾黨內部也有兩種聲音，為了不讓大家為難，因此以無黨參選，她也強調自己一直以來都是民眾黨員，而且還是黨代表，自己還是希望對黨有貢獻。

對於新竹市立委選舉目前是四腳督，自己的勝算如何？柯美蘭說，沒有認真去想過，但她可影響藍的票，也可以影響綠的票，她只是認為應捨棄個人的利益，為國家來努力，社會人民應該要過更好的生活，自認自己從小獲得太多，享到比別多的資源之後，現在自己有能力，應該要出來為國家努力個10年，自己一定會努力到最後。

她也說，柯媽覺得從政是辛苦的事，哥哥則是很驚訝，媽媽很煩惱，而且有些生氣，因為醫師薪水一定比立委好太多，立委要被罵、挨打，政治路難走，而醫師錢多又被大家捧著，很奇怪她為什麼要去選立委，但她認為自己要走出這個舒適圈，為國家、社會做事情。

柯美蘭說，沒有去了解高虹安的事情，細節只有她自己知道，她的案子就讓法官去處理，自證清白才重要，希望法官給大家1個公正審判，但被判定有罪前，一定要無罪論訴，不要被媒體帶風向。