立法院交通委員會16日審查113年度中央政府總預算案關於交通部民用航空局、航港局、觀光署、中央氣象署等單位預算，交通部長王國材（圖）列席備詢，並於會前受訪。（劉宗龍攝）

台鐵規劃，將把原本跑東部「彎路」為主的普悠瑪、太魯閣號列車，逐漸轉往西部跑「大直路」，換成運能較大的EMU3000型（新自強號），遭花東民眾痛批政策不進反退，老被當「次等公民」。交通部長王國材今天強調，安排是營運考量，兩款列車位置不夠，因此一票難求，改新自強號，可以增加4成運能，且兩款傾斜式列車未來還是會維持跑東部，例如台中到花蓮、彰化到台東，並稱自己搭過新自強號，「我覺得很好坐」，但仍會請台鐵局研究看看。

台鐵15日宣布，將重新檢討列車系統及班表，其中影響最大的就是，將逐步把東部幹線的普悠瑪、太魯閣號列車，換成運能較大的EMU3000型（新自強號）。因違背當初是要跑彎路特別多的東部路線，遭批是政策買錯車，且花東民眾痛批，EMU3000座位難坐，從花蓮搭回台北「會想跳車」。

王國材今天表示，作此調整是因過去東部一票難求，普悠瑪、太魯閣僅8節車廂，座位375人，是運能不足原因，EMU3000要有538個位置，多了四成運量，純粹是營運考量，並強調，還是會跑東部，包括會開行台中到花蓮，或從彰化到台東。

「沒有買錯車的問題」，他說當初就是想說傾斜式列車在轉彎速度比較快，希望加快東部速度，當時花東雙軌也還沒改善，但後來發現車輛座位數不夠，安排運能上有困擾，現在如果軌道做好了，就不一定要傾斜式列車來跑了。

至於花東民眾痛批，EMU3000座位非常難坐，還要台鐵局長來「坐坐看」，王國材則說，「不知道這是不是特別的感受」，因他自己搭乘過很舒服，座位是經過專家設計討論出來的，目前僅還有些細部的設計例如水杯位置的考量可以再討論，不過如果真的有人覺得座椅不好坐，會再請台鐵公司做深入的研究。