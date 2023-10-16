男女交往互相才能走得長遠，一名女子表示，男友對金錢非常計較，她買紅豆餅5元也要AA制，但她沒想到如此小氣的男友，竟花100元贊助樂天女孩林襄出寫真集，讓她萌生想分手的念頭，貼文吸引熱烈討論，多數網友勸她分手。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，和男友每次外出用餐或購物都是AA制，某次她買紅豆餅，身上零錢不足，男友幫她支付5元，後來男友買手搖飲35元，要求她償還5元，讓她超級傻眼；就連今年她生日，送她的生日禮物也是公司給的中秋禮盒。

原PO表示，男友的收入不錯，平常幾乎沒有任何娛樂花費，但最近她查看男友手機，發現一筆贊助林襄出寫真集100元的收據，讓她超級不滿，「他寧願花錢在林襄身上，卻跟我計較那5元？」

原PO回想過去曾問男友為何對彼此的花費這麼計較，對方僅說「我們還沒要結婚，不想幫別人養老婆，而且我還在存頭期款，不能亂花錢。」但看到男友竟贊助林襄出寫真，讓她不爽到想分手，卻又考量男友對她很包容，也有責任感，僅是金錢上非常小氣，「我該攤牌嗎？」

貼文引發網友熱議，「按照他的邏輯，林襄100%是別人的老婆，他怎麼願意在別人老婆身上花100元」、「他說『因為我們還沒要結婚，不想幫別人養老婆』，光這句話就可以分了」、「這種摳門的我真的不行，出門約會有夠難看」。