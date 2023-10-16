為協助大專學子及早建立正確投資理財觀念，以奠定未來生活規劃的良好基礎，投信投顧公會今年再結合所屬的投信及境外基金總代理人會員公司，包括統一投信、合庫投信、中國信託投信、日盛投信、富蘭克林投顧、群益投信、復華投信、富邦投信、第一金投信、國泰投信、貝萊德投信及元大投信等，舉辦大專院校「共同基金正確理財觀巡迴講座暨校園徵才」活動，期望能讓更多校園師生瞭解共同基金商品以及定期定額投資技巧，另，為協助有志於投信投顧產業就業之大專學子，也同步辦理校園徵才活動，期望能對國內金融教育工作以及大專生就業服務投注一份心力。

為讓更多學生及早認識共同基金的投資優勢，透過正確的投資觀念來累積人生的財富，投信投顧公會今年舉辦大專院校巡迴講座，預計於今年底前巡迴全省16所大專院校舉辦18場次講座，包括明志科大、臺中科大、屏東大學、中興大學、聯合大學、朝陽科大、南臺科大、健行科大、嘉義大學、暨南大學、靜宜大學、真理大學、台南應用科大、臺北商業大學、宜蘭大學等學校舉辦基金理財講座。

另外，鑑於金融科技的日益蓬勃發展雖帶來便利，但也為少數不肖金融詐騙份子製造了機會。投信投顧公會除於官網設置反投資詐騙專區，協助民眾辨識合法業者及非法詐騙外，也不斷透過各種管道宣導與提醒投資人注意投資詐騙，這次巡迴講座除了推廣共同基金理財觀念，每場次也都加強宣導「反金融投資詐騙」，包括每場講座之前播放宣導短片，現場也貼上海報，提醒同學們對投資詐騙多加警戒與留意。