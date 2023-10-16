新竹市一名林姓男子去年1月時邀請好友曉雲（化名）至其租屋處，趁機在熱湯下藥將她迷昏後狂拍上半身裸照而不知情。更惡劣的是，林男食髓知味，也用同樣手法對室友阿晴下藥，導致她瞬間趴臥桌上被載返住處開設下體裸照。隔天阿晴清醒見自己尿床，心裡覺得有異，調閱監視後驚見林男下藥一幕，氣得立刻報警，警方事後才在林男手機中發現曉雲裸照，法院審理後，將林男判8年徒刑。

根據判決書，曉雲於2022年1月15日至林男租屋處聊天，當時喝下對方遞來的一碗熱湯後昏昏欲睡，並強調，「是躺下去馬上可以睡著的那種程度，醒來已經是17日晚上，視線是模糊的，無法開車，所以再住一晚才離開」。不過曉雲仍不知昏睡當下慘遭林男偷拍私密照一事，直至7個月後另名受害者阿晴報警處理，警方循線找上曉雲，她方才知悉林男的真正面目。

阿晴於庭上辯稱，指2022年8月19日時與林男相約至日料餐廳共進晚餐，至於如何返家，她其實沒有印象。阿晴表示，事後之所以察覺怪異，是因為隔天早上起來發現自己尿床，「身上沒有穿褲子只有內褲，視力模糊，太暈了覺得不對勁，但後來我體力不支又繼續回床上睡覺，迷糊中我看見他（林男）傳訊息給我問我好點了嗎、要不要吃東西，我還開玩笑問是否對我下藥」。

針對曉雲、阿晴二人的指控，林男一概坦承，並向法官他確實有趁曉雲昏睡之際、扯下對方胸罩拍攝照片，但對於下藥則矢口否認；他強調，曉雲當天有喝酒，應是酒後昏睡。

新竹地院經審理，認為林男與曉雲、阿晴均無男女曖昧，卻為滿足一己私慾，無視彼此信任、不思尊重他人性自主權。法官審酌，雖然林男已與曉雲達成和解，另向法院提存100萬以示賠償阿晴，但她拒絕和解，最終一審依藥劑、強制猥褻2罪判處8年徒刑。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。