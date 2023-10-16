馬來西亞印度裔女歌手李佩玲，曾在大陸參加多個歌唱節目，上個月終於在音樂競技真人秀節目《舞台2023》獲得冠軍；然而，昨（15）日「李佩玲撞臉Lisa」的話題突登上微博熱搜第一，引發熱議，不過網友發現一事後，紛紛直呼建議大陸娛樂圈封殺她。

李佩玲因深邃雙眼皮與豐厚唇形，在某些角度下和女團BLACKPINK成員Lisa神似，如今該話題意外登上熱搜第一名，但有網友發現，李佩玲的IG不僅關注了Lisa，還替她瘋馬秀的照片點讚，讓不少激進網友直呼「建議封殺！」也有人出面護航「也沒有很像吧！而且每個人都是獨一無二的存在」、「撞臉就要封殺，那全世界相似的美女不就都要完蛋」。

歌手李佩玲撞臉Lisa登微博熱搜，卻遭網友直呼封殺（上兩圖為Lisa）。（圖／翻攝微博）

事實上，李佩玲成為歌手的契機是她的母親，由於知道媽媽像成為歌手，因此年幼的她便也開始唱歌，而這也意外發現了她優美的歌聲，隨後她便成為馬來西亞國內各種大小型歌唱比賽的「常客」。

2016年李佩玲參加第一季《中國新歌聲》走紅，獲得那英戰隊冠軍，同年11月簽約On Muse經紀公司，正式出道，如今參加競演《舞台2023》獲得冠軍，又因外貌神似BLACKPINK成員Lisa再度獲得關注。