電競NB散熱模組出貨持續放量，力致9月合併營收為9.09億元，月增7.6%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為25.01億元，季增23.68%，為單季歷史新高，法人預估，力致第3季獲利有機會同步攀高，不排除會優於第2季每股盈餘3.33元。

力致董事長饒振奇表示，第4季可望與第3季持平。

資料中心液冷散熱需求趨勢成型，力致積極佈局先進水冷解決方案–冷板式系統，開發包括：混合歧管(Hybrid-Manifold)、水冷板(Cold Plate)、20-40kW機櫃冷板式系統(In-Rack Liquid System)、冷卻分配器/CDU(Coolant Distribution Unit)，以及800kW水冷排冷卻分配器/CDU(Coolant Distribution Unit)，力致也斥資在新莊打造以水冷和浸沒技術為核心的先進液冷技術廠，從研發、製造生產到驗證統包的一貫廠，全力搶攻液冷散熱商機。

至於越南廠將於明年第2季完工，第3季投入量產。

饒振奇表示，希望明年營收可以雙位數成長，公司未來5年的目標除希望合併營收可以達200億元到300億元，亦期待毛利率可望朝24%接近。