高雄市梓官區青龍宮前15日上午7時傳出槍響，58歲廟公無辜遭流彈波及，另2名滋事份子中彈受傷，所幸送醫無大礙。警方調查，詐騙集團主嫌46歲吳姓男子懷疑取款的25歲林姓車手頭沒有上繳200多萬贓款，引發押人開槍糾紛，總共逮捕16名嫌犯，並起出及長短槍4把，子彈63顆。但全案疑點重重，目前仍在擴大偵辦。

根據調查，昨天吳姓主嫌落網後，警方持續循線追緝，先是一名少年嫌犯帶著2把槍枝和58發子彈到鼓山分局投案，今（16）日凌晨又在新興區一家飯店攻堅，逮捕其餘共犯，並起出2把槍枝和5發子彈，總計警方共逮捕16名涉案嫌犯，其中3人未成年。詳細開槍動機，由檢警持續偵辦釐清。

高雄梓官區青龍宮15日清晨傳槍聲，46歲吳姓主嫌被帶回調查。警方另在呂姓少年住處起獲大批槍械（見圖，翻攝照片）。（林瑞益攝）

警方調查，這起槍擊案，主要是詐騙集團吳姓主嫌質疑林姓車手頭未交代200萬元去處，昨清晨4時許，雙方在高雄市區某舞廳外狹路相逢，一群人將林強押上車，一路往北開，來到梓官區中正路的青龍宮談判。

林男在過程中趁隙打電話求救，2名友人趕來助陣，雙方一言不合，吳男一方持長槍與短槍共開了10槍，林男的2名陳姓友人中彈，均自行就醫，沒有生命危險。

不過，青龍宮58歲大夜班的蕭姓廟公聽到槍聲出來查看，被流彈傷及左手臂、腹部，幸好送醫後意識清楚。

警方以車追人，調閱監視器發現作案的車輛在巷弄內換車牌，鎖定詐團成員，昨午陸續帶回吳姓主嫌與呂姓少年。不過，吳姓主嫌落網後矢口否認開槍。而被押走的林也否認是車手，2名受傷的男子則說是單純助陣，相關人員說詞避重就輕。