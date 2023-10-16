億萬富豪馬斯克的社群媒體平台X未能配合反侵害兒童行為調查，遭澳洲監管機關開罰61萬500元澳幣，X平台已因未不遺餘力審核內容導致廣告客戶流失，這次挨罰對X平台造成打擊。

路透社報導，澳洲電子安全委員會（e-Safety Commission）向舊稱推特（Twitter）的X平台開罰，稱X平台沒有回應相關問題，包括X花多少時間才回應平台上兒童受侵害內容的舉報，以及公司使用什麼方法來偵測兒童受侵害事件。

與馬斯克（Elon Musk）2022年10月買下推特豪擲的440億美元（約新台幣1兆4295億元）相比，挨罰61萬500元澳幣（約新台幣1263萬）只能算是九牛一毛，但在X平台營收持續下滑時，這對公司名聲造成打擊；由於X平台停止大多數的內容審核措施，並恢復數以千計遭停用的帳號，廣告業者紛紛減少在X平台上的支出。

在X平台最近遭控未能阻止有關巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）攻擊以色列的不實訊息流竄後，歐洲聯盟（EU）正在調查X可能違反新科技規定的行為。

澳洲電子安全委員葛蘭特（Julie Inman Grant）受訪時說：「如果你們有這些問題的答案，如果你們真的有安置人員、程序與技術解決大規模、全球的違法內容，如果這是你們所稱的優先要務，那們問題就很容易回答。」

她又說：「X平台無法回答平台出現違法內容與行為的重要問題，我覺得唯一的理由是你們沒有答案。」葛蘭特在2016年前曾任推特的公共政策主任。

X平台在遭馬斯克收購後關閉澳洲辦公室，因此當地沒有代表可回覆路透社詢問。路透社寄電子郵件到X平台的媒體部門要求回應，目前也沒有收到回音。

根據2021年生效的澳洲法律，電子安全委員會可強制網路公司提供關於網路安全行為的資訊，否則將面臨罰款。葛蘭特說，如果X平台沒有支付罰金，委員會可將X平台告上法院。

馬斯克在收購推特後曾發文說：「移除剝削兒童內容是首要之務。」但澳洲電子安全委員會表示，當委員會問X平台如何防止兒童在平台上遭誘姦時，X平台回覆這「不是許多年輕人使用的服務」。

X平台跟電子安全委員會說，目前能取得的反誘姦科技「能力不足或不夠精確，無法在推特上使用」。