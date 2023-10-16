中國大陸即將在10月17日至18日舉行第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，而俄羅斯外交部長拉夫羅夫16日則先行一步抵達北京，除將出席明日的帶路高峰論壇，今日稍晚也將與中國大陸外交部長王毅舉行會晤。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，拉夫羅夫10月16日抵達北京，將參加10月17日至18日舉行的第三屆一帶一路國際合作高峰論壇。16日晚些時候，拉夫羅夫將與中國大陸外交部長王毅舉行會晤。

報導稱，俄羅斯總統普丁也將出席第三屆一帶一路國際合作高峰論壇。普丁於10月初表示，希望與中國大陸國家主席習近平的會談將有助於加強俄中關係。

報導指出，拉夫羅夫與王毅上一次會面是9月中旬在莫斯科，主要議題是雙邊問題和解決烏克蘭危機。兩位部長還互相通報近期外交接觸情況。王毅向拉夫羅夫通報在馬爾它會見美國白宮國家安全顧問蘇利文的情況，拉夫羅夫則通報了北韓領導人金正恩訪問俄羅斯的情況。

「一帶一路」是中國大陸為完善和打造連接中亞、歐洲和非洲60多個國家的完善現有和建立新貿易和運輸走廊而提出的一項國際倡議，旨在促進這些國家與中國大陸的貿易關係發展。