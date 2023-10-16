舊金山巨人開除了曾經締造單季107勝的總教練卡普勒（Gabe Kapler），季外正在尋覓新的總教練。巨人球團本周證實，他們已經面試過助理教練艾莉莎納肯（Alyssa Nakken），她成為大聯盟史上首位獲得總教練面試機會的女性。

納肯在2020年1月加入卡普勒的教練團。2022年4月對戰教士的比賽，巨人一壘指導員理查森（Antoan Richardson）被驅逐出場，卡普勒派上納肯接替，讓她成為首位在大聯盟出賽的女性教練。教士一壘手荷斯莫（Eric Hosmer）特別與納斯握手致意，紀念這歷史性的一刻。

卡普勒2021年率隊以107勝改寫隊史紀錄，獲選國聯年度最佳教練，但是巨人近兩年戰績不佳，本季79勝83負跌破5成勝率。

納肯錄取的機會應該不大，畢竟她才33歲，比很多球員都還年輕。納肯目前是孕婦，預計明年二月生產，「納肯」是她丈夫羅伯特的姓氏。卡普勒曾經稱讚她說：「艾莉莎擁有足夠的才能和特質勝任大聯盟工作，我毫不懷疑她能在未來領導一支大聯盟隊伍。」巨人三壘指導員霍柏格（Mark Hallberg）、首席教練柯瑞亞（Kai Correa）也獲得面試機會。