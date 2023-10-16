多益測驗台灣區總代理忠欣公司的產品經理陳麗安表示，美國教育測驗服務社（ETS）相當重視世界各地英語學習的進程，2023年在台灣推出TOEIC Bridge校園計畫，和多所國、高中共同提升學生的英語能力，因應考生人數成長，特別加開12月17日北、中、南三個場次。

TOEIC Bridge測驗為日常實用初、中階的英語溝通評量工具，包含聽、讀、說、寫四項，成績不僅可和TOEIC測驗對照，也與歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構（CEFR）對應，近幾年為中等教育所用，使學生在國、高中階段便可藉由TOEIC Bridge測驗檢視自我的英語能力現況，進而安排進階的學習計畫。

忠欣公司表示，TOEIC Bridge測驗適合作為英語學習之評量工具，今年度聽力與閱讀的考生總人數呈現超過15％的成長，其中國、高中生超過80％，口說與寫作測驗的考生人數也成長近15％，反映日常生活中口語表達和以英文敘述的能力受到學校和學生的高度重視。

忠欣公司指出，TOEIC Bridge測驗考題以生活情境的溝通英語為主體，幫助學習者了解自己目前的英文程度，並可以直接從成績單看見個人專屬的目標能力強弱項。TOEIC Bridge測驗的成績可和TOEIC測驗對照，是參加TOEIC測驗的前哨站，測驗成績可做為學習歷程登錄，讓學習者能更好的為未來的英語能力做準備。

忠欣公司說，TOEIC Bridge測驗將在12月17日舉辦今年度最後一場測驗，明年即將挑戰會考及學測，或曾經考過其他英文檢定的國高中生，可以TOEIC Bridge作為基礎，挑戰第一張金色證書。TOEIC Bridge測驗2023最終場12月17日報名連結：https://www.toeic.com.tw/toeicbridge/listening-reading/registration/test-dates/。