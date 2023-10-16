民進黨總統參選人賴清德日前批評，台中市長盧秀燕將中捷藍線路線站點，「改到有力人士家附近」，否則若按照先前市長林佳龍版本，進度就不會落後。交通部長王國材今日表示，「他不知道什麼有力人士」，交通部也不談有力人士，一切都是按照專業評估，正與台中市府討論盼能盡快核定，該案今年四月交通部已經核定通過，正在最後階段由行政院核定。

民進黨總統參選人賴清德昨說，自己在擔任行政院長時，核定了台中捷運藍線綜合規劃案，但可惜後來主政中市府的市長盧秀燕更改路線，特別改到有力人士住家附近，「讓我們很失望」。

王國材今天上午在立法院受訪指出，台中捷運可行性核定後，中市府做了很大變動，包括路線、車站，以及經費多了600多億。審查過程中，交通部、行政院都是基於專業考量，包括路網可行與否評估等問題，最近和中市府討論路線，亦有調整。

至於誰是有力人士？王國材說，他不知道什麼有力人士，交通部不談有力人士，而是從專業看路線，且選站後靠近誰的土地，不是交通部管轄的狀況，交通部只求設站位置有人搭乘；不過，他也說，過去有些紛擾課題，讓中捷審查時間變長，但經與中市府討論說明，他期待趕快定案。

國民黨指控，是總統蔡英文政府在擋中捷藍線，王國材說，交通部在整個軌道建設都有審議小組在審查，全國都一樣，如同雙北捷運的環狀線、萬大樹林線、輕軌等，很多都已經按照相關市府的規劃通過，交通部就是本著專業，最重要的就是為市民服務，「大家有質疑的地方，大家趕快討論、趕快確定。」