近日南韓影帝宋康昊出席香港亞洲電影節活動，除了與喜劇天王周星馳合照之外，還與1984年的港姐季軍唐麗球同框合照，息影多年的唐麗球罕現身讓許多粉絲相當震驚，只見當年的大美人保養得宜，雖然可見歲月的痕跡，但依舊超凍齡，而感情方面與老公吳毅將非常恩幸福，令眾人羨煞。

59歲的唐麗球，參選港姐贏得季軍出道，90年代活躍於影壇，跟專演黑社會大哥的吳毅將結婚，育有一女。唐麗球最為人熟悉的作品，必定是曾志偉的《安樂戰場》，傳出有女演員被姦是假戲真做，唐麗球也在之後的電台節目上，講述自己被摸胸的經歷，表示其實她是穿戴了肉色的Nube Bra，只是該場強暴戲拍得十分逼真。

此外，唐麗球1988年與莫少聰拍攝電影《江湖接班人》，她在片中飾演莫少聰女友「吳天真」一角，兩人在拍吻戲時，唐麗球主動熱吻莫少聰，豈料莫少聰竟到處跟人說「波波舌頭好勁（厲害）」，將昨晚吃的菜都給挑出來了，這場吻戲因此成為她一生尷尬的回憶。

前港姐唐麗球近日罕見同框南韓影帝宋康昊。(圖/唐麗球 IG)

年輕時的唐麗球。(圖/微博)

近日康城影帝宋康昊，出席香港亞洲電影節活動，唐麗球也有跟對方合照，之後還放上社群平台上，59歲的她依舊保養得宜，雖然可以些許皺紋，但仍散發著女人味，現在的唐麗球專心相夫教女，生活幸福美滿，不畏酸民指指點點，優雅老去的模樣也令網友盛讚。