國民黨總統參選人侯友宜與基隆市立委參選人林沛祥競總於15日成立，多位藍營大老到場支持。中廣董事長趙少康現身站台時更爆出自己是基隆出生，出生那天是難產，差一點死了！

趙少康站台時指出，「我是基隆出生的，出生那天是難產，差一點死了」，還好順利出生。他也喊話，明年選舉非常重要，聽到有些人怕發生戰爭、賣房子想移民的傳聞，好好的一個台灣為什麼要把台灣搞成惡樣?他譴責民進黨，一邊嚇人民，一邊又說很安全，都是國民黨在騙我們，若真的很安全，兵役何必從4個月變成1年、國防預算為何從3億逐漸增為6億?

民進黨總統參選人賴清德天天講「備戰才能避戰」，趙少康轟，「是在騙誰?假如雙方實力差很多，怎麼避?大陸每年軍事預算是台灣17倍，怎麼打?」

「明年選舉是戰爭與和平、富裕與貧窮、清廉與貪腐的選擇」趙少康進一步批，民進黨利用國難發國難財，都要查清楚。此話一出也引發台下民眾熱烈迴響。